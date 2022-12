Channing Tatum recupera su mochila perdida tras hacer un llamamiento en Twitter

El actor Channing Tatum ha recurrido a la red social Twitter para alabar el bonito gesto de una persona anónima que le ha devuelto la mochila que se había olvidado en un taxi de Nueva York este sábado, y sin pedirle ninguna recompensa a cambio.

"A todo el mundo que intentó ayudarme y al buen samaritano neoyorquino que encontró mi mochila y me la devolvió sin pedirme nada a cambio, gracias. ¡Muchas gracias a todos!", escribió el intérprete en su perfil personal, al que recurrió en un principio para tratar de encontrar su mochila extraviada: "Me bajé de un taxi en la calle 42 de Nueva York y me dejé mi mochila dentro. De verdad, me dejé mi bolsa en un taxi en la 42. Si alguien la encuentra que me mande un correo electrónico a findmybag@channingtatumunwrapped.com. ¡Muchas gracias!".

Lo cierto es que Channing no ha sido la única estrella de cine que ha querido agradecer públicamente la honestidad de los ciudadanos de la Gran Manzana, ya que Tom Hanks se quedó gratamente impresionado al recuperar la tarjeta de crédito que había perdido gracias a un completo desconocido.

"Un tipo llamado Tony encontró mi tarjeta de crédito en la calle, en Nueva York, y me la ha devuelto. Tony, haces que esta ciudad sea aún mejor. Gracias", declaraba el veterano actor en su cuenta de Twitter el pasado mes de marzo.