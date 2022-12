Channing Tatum llama a su miembro viril 'Gilberto'

El actor Channing Tatum - padre de la pequeña Everly (2) junto a su mujer Jenna Dewan-Tatum- pertenece a esa clase de hombres a los que les gusta bautizar a su miembro viril con un nombre propio y, en su caso concreto, suele referirse a su pene utilizando el simpático apodo de Gilberto.

"[Lo llamo] Gilberto", aseguró el intérprete al portal Reddit, donde también reconoció que le resulta divertido dejar a sus fans "sexualmente frustradas" a diario:

"Si es verdad que consigo dejarlas frustradas sexualmente, entonces sí, lo disfruto".

Aunque Channing no logra comprender por qué es considerado uno de los hombres más sexys de Hollywood, considera que todo el mérito de su atractivo recae sobre sus padres.

"No sé por qué me ven atractivo... Me gustaría tener una respuesta graciosa a esa pregunta. Mi madre es guapa y mi padre tampoco está mal", admitió.

Cuando no está paseando sobre la alfombra roja o presumiendo de abdominales frente a las cámaras, el actor disfruta realizando actividades al aire libre. De hecho, se llevó una gran decepción recientemente al tener que abortar una expedición a Islandia debido a las malas condiciones climáticas

"Fui a Islandia e intenté hacer una pequeña expedición por un glaciar pero no lo conseguimos. Tuvimos que ser evacuados de emergencia ya que había una tormenta de nieve, y aproveché para hacer caca. Se congeló antes de tocar el suelo", reveló.