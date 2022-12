Censuran el pesado sentido del humor de Eugenio Derbez en los Grammy Latinos

Nota: "Estar nominado a los Grammy Latino es un sueño hecho realidad": Alejo Palacio

Después de recibir el honor de ser elegido por quinta vez para presentar los Grammy Latinos junto a Jacqueline Bracamontes, Eugenio Derbez -elegido el segundo latino más influyente de Hollywood por la revista Vanity Fair- se ha llevado una pequeña decepción al verse obligado a moderar su ácido sentido del humor de cara a la gala que se celebrará este jueves en Las Vegas.

"Tenía como tres o cuatro chistes. Ya tenía de Elvis Crespo, Pitbull, Don Omar... Pero me los cancelaron. Me quitaron los chistes porque estaban demasiado manchados", aseguró el mexicano al programa 'Hoy' de la cadena Univisión.

No deja de resultar sorprendente que Eugenio haya accedido a autocensurarse, ya que nunca ha tenido miedo a expresar públicamente sus opiniones, algo que hace unas semanas le arrastró al centro de la tormenta mediática a raíz de unas declaraciones suyas asegurando sentirse "avergonzado" por la actual corrupción que inunda su país natal, de las que sin embargo no ha querido retractarse en ningún momento.

"Las declaraciones han hecho mucho ruido. La verdad es que soy una persona a la que no le gusta meterse en política, pero en esta ocasión el presentador Jorge Ramos me preguntó cómo me sentía como mexicano y lo único que hice fue responder eso, cómo me siento", declaró el intérprete durante una entrevista radiofónica al programa 'Reporte Última Palabra', donde volvió a reafirmar su condena a la actual situación que se vive en su tierra natal: "Me da tristeza cada vez que veo que el país está fuera de control, que está ingobernable. Ya no hay ley".

Por: Bang Showbiz