Cate Blanchett vio su primera escena de sexo en el cine con ocho años

La primera vez que la actriz Cate Blanchett vio una escena subida de tono en la gran pantalla fue a la tierna edad de ocho años, cuando sus padres la llevaron al cine a ver la película 'El expreso de Chicago'.

"Recuerdo la primera vez que vi una escena de sexo. Mis padres me llevaron al cine, creo que fue en tercero de primaria. Aparecía Gene Wilder, era 'El expreso de Chicago'. Había una escena [de sexo] en la película, pero como el argumento era que él viajaba en un tren de largo recorrido, parecía que iba a ser divertida y que podías llevar a los niños a verla. Pero en realidad él estaba con una mujer en el tren, huyendo de la ley y en un momento dado se hacía daño. Entonces la mujer empezaba a besarle. Y él le decía: 'Bueno, la verdad es que duele aquí y aquí' y mientras veía esa secuencia yo pensaba: '¿Adónde va esto?'. Y entonces ella empezaba a desabotonarle la camisa. Yo podía sentir el trasero de mi madre poniéndose tenso a mi lado. Y pensé: 'Ooooh, yo también quiero algo de eso'", cuenta la intérprete a W Magazine.

No es la primera vez que Cate -que es madre de tres hijos biológicos, Dashiell (14), Roman (11), Ignatius (7), y recientemente adoptó a la pequeña Edith junto a su marido Andrew Upton- habla acerca de sus experiencias con la sexualidad. En mayo del año pasado su orientación sexual fue objeto de grandes especulaciones después de que supuestamente confesara en una entrevista a Variety que en el pasado había disfrutado de relaciones con mujeres "muchas veces", tras lo cual tuvo que aclarar en una rueda de prensa en Cannes que no se refería a "relaciones sexuales", a pesar de que no comprendiera el interés que estaba generando su vida privada.

"No tiene relevancia cuál es mi orientación sexual", aclaraba más tarde en el programa de televisión australiano '7.30'.

Por: Bang Showbiz