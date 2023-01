Carlos Vives se siente orgulloso de la evolución de Juanes

El cantante colombiano Carlos Vives ha compartido en su cuenta de Twitter un mensaje expresando lo orgulloso que se siente del cantante Juanes por seguir siendo el mismo "paisa" de siempre a pesar de su éxito internacional.

"Lo mejor de todos estos años fue verte crecer como artista sin dejar de ser el paisa maravilloso que eres, Juanes", le aseguró Carlos a su compatriota después de compartir escenario con él en la ceremonia de los Premios Lo Nuestro.

El mensaje de Carlos no es el único que ha recordado en los últimos días a Juanes el tiempo que ha transcurrido desde que comenzó su carrera musical con el grupo Ekhymosis y, más en concreto, lo mucho que ha cambiado su aspecto físico con los años.

"Como yo me veo todos los días no me doy cuenta, pero sí que he cambiado de look", reconoció el colombiano en su perfil de la red social tras recibir un tuit con una recopilación de todos sus cambios de look desde sus orígenes más roqueros con melena hasta su aspecto actual.

Por: Bang Showbiz