Carlos Vives pide perdón a Dios por 'no rezar'

El cantante colombiano Carlos Vives lleva varios meses sumido en un exigente ritmo de trabajo tanto por las labores de promoción de su último disco, 'Corazón profundo', como por su reciente elección como embajador de Coca-Cola de cara al Mundial de fútbol de Brasil, por lo que no resulta extraño que el artista ni siquiera haya tenido tiempo para encomendarse cada noche a Dios y ofrecerle sus plegarias.

No obstante, para compensar al Altísimo por haberse mantenido al margen de sus obligaciones como católico, el famoso cantautor no ha dudado en dirigirse a él a través de las redes sociales para pedirle disculpas y dedicarle sus logros.

"Dios mío, a veces no rezo porque me acuesto muy cansado, pero tú sabes que todo eso que me cansa tanto te lo dedico a ti", reza el mensaje que escribió en su perfil de Twitter y que, en pocos minutos, conmovió a buena parte de los seguidores de su cuenta. "Qué palabras tan lindas, Carlos, te mando mucha fuerza desde aquí", le escribió una emocionada admiradora.

Aunque finalmente se ha acordado de saldar cuentas con su faceta más espiritual, lo cierto es que el extrovertido intérprete ha tenido entre manos demasiados asuntos de importancia que han acaparado toda su atención, desde la nominación de su disco en los premios Grammy del pasado domingo -una candidatura al mejor álbum tropical que finalmente no ganó- hasta los problemas que está experimentando en la ciudad de Cartagena para construir un restaurante que le tenía muy ilusionado.

Curiosamente, el establecimiento que pretende fundar el artista implicaría el derrumbamiento parcial y la renovación completa de una antigua iglesia que, a pesar de llevar varios años cerrada al público, requiere un permiso especial del ayuntamiento de la ciudad en el caso de que vaya a sufrir modificaciones, unos requisitos que la constructora que desarrolla el proyecto habría omitido deliberadamente antes de empezar las obras.

"Por tratarse de un monumento religioso especial, me preocupa que se hayan intervenido zonas que debían haberse conservado. Se han alterado murales, se han destruido varios frescos que estaban en la capilla y, además, se han derrumbado unos pórticos de gran valor cultural", aseguraba a la emisora W Radio César Cárcamo, representante de la asociación Defensa por el Patrimonio de Cartagena.

CON BANG SHOWBIZ