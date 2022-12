Carlos Vives no se deja dominar por su mujer

Aunque el cantante Carlos Vives nunca ha ocultado el papel fundamental que jugó su mujer, Claudia Elena, en su regreso triunfal al mundo de la música tras ocho años de ausencia, también tiene muy claro que en su carrera musical solo "manda" él.

"En esta relación cada quien tiene su finca. Ella manda en la suya y yo en la mía. Claudia es parte de un equipo de trabajo, eso es fundamental para tener un proyecto musical", declaró a la revista Cromos, para reconocer justo después que, en ocasiones, trabajar con su pareja puede conllevar más de un dolor de cabeza: "El hecho de trabajar juntos hace que pasemos más tiempo juntos y eso aumenta las posibilidades de pelear, pero también de pasárselo bien. Finalmente estamos juntos en la aventura. Es cierto que a veces en el calor de la situación uno dice cosas, pero Claudia me ha enseñado que, no importa lo que pase, no debemos acostarnos enfadados".

Por su parte, Claudia Elena reconoce que, aunque a día de hoy ella y Vives han formado una idílica familia junto a sus hijos Elena y Pedro, en un principio jamás se imaginó que el intérprete acabaría siendo el hombre de su vida.

"Mi idea del príncipe azul era diferente. Mejor dicho, me imaginaba un tipo que trabajara en una oficina, que llegara a la casa con su corbata, no sé, ese tipo de cosas, ese cliché horrible", explicaba divertida al mismo medio.