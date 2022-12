Carlos Vives enamora a Miss Paraguay

El artista volvió a hacer gala de su poder de seducción sobre el escenario al invitar a Laura Garcete, Miss Continente Paraguay 2013, a que bailara con él, después de realizarle una entrevista con motivo de su concierto en Paraguay celebrado el pasado domingo. Una petición a la que la modelo no se pudo resistir debido a la pasión que siente por el intérprete.

"Me enamoré de Carlos Vives por su dulce acento colombiano y porque es un hombre educado, con una personalidad arrolladora y que transmite energía positiva. Cuando entré en el camerino para entrevistarle me preguntó si podíamos bailar juntos la novena canción, que iba a cantar para mí, no me lo podía creer. ¡Por supuesto que le dije que sí!", reveló la popular maniquí en una entrevista al portal Entornointeligente.com.

Publicidad

La modelo reconoció haber vivido uno de los momentos más especiales de su vida junto al cantante, con quien además de compartir escenario disfrutó de una agradable cena en su camerino al finalizar el concierto.



"Ensayamos algunos pasos antes del concierto y se comportó como un auténtico caballero, en ningún momento se propasó conmigo. Al acabar la canción, me abrazó detrás del escenario y me agradeció haber bailado con él. Luego cenamos en su camerino, pero no fue una cena romántica los dos juntitos, sino con todo su grupo y el equipo de producción", aseguró.



Por: Bang Showbiz