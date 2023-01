Carlos Santana critica la falta de música 'en vivo' en la Super Bowl

El cantante Carlos Santana ha enviado una nota de agradecimiento "envenenada" a Beyoncé, Coldplay y Bruno Mars -así como a la Liga Nacional de Fútbol Americano y a la cadena CBS- por incluirle en el vídeo tributo que se proyectó durante el intermedio de la Super Bowl recopilando las actuaciones de años anteriores, incluyendo la suya. El problema es que, en ese mismo mensaje, el músico incluyó una sugerencia dirigida a la organización, proponiéndoles que en las próximas ediciones apuesten por "música real en vivo" capaz de "estremecer realmente" al público.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a ambos que me incluyeran como parte del entretenimiento de la Super Bowl. Me siento obligado a señalar que el espectáculo del descanso del partido debería haber incluido a algunas de las icónicas bandas locales que a todo el mundo le habría encantado ver actuar. Bandas como Metallica, Steve Miller, Journey y quien les habla. Habríamos hecho estremecer el espectáculo del descanso y habríamos enorgullecido al área de la Bahía de San Francisco. Esto es tan solo una invitación para que consideren a las bandas icónicas como parte de su entretenimiento del descanso del partido. Música real en vivo, voz real en vivo y estremecer realmente a la audiencia en vivo", escribió en su página de Facebook Carlos, que ofreció uno de los conciertos previos al partido en 2003.

