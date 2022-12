Carlos de Inglaterra recibe clases 'para ser abuelo'

Carlos de Inglaterra, que se convirtió en abuelo el año pasado con la llegada del primer hijo de los duques de Cambridge, el príncipe Jorge , se toma su papel muy en serio y recibe clases para ponerse al día con todos los pequeños detalles sobre el cuidado de un bebé, algo que no dudó en compartir con los asistentes a la entrega de premios Prince's Trust.



Durante su intervención en la gala, un bebé comenzó a llorar entre el público, y el príncipe Carlos interrumpió su discurso para dar algunos consejos sobre cómo calmar al pequeño, unas técnicas que ha aprendido durante sus clases "para ser abuelo".



"He estado recibiendo clases para ser abuelo y me estoy empezando a acostumbrar a los lloros. Sé cuando alguien necesita un biberón, y es hora de dárselo a ese pequeño. O a lo mejor es otra cosa", bromeó el heredero al trono .



A la gala -celebrada en el cine Odeon de Leicester Square en Londres- acudieron numerosas celebridades, como Joan Collins, Dominic West, Ben Kingsley y Jeremy Irons para apoyar a los galardonados, entre los que se encontraba la joven Danielle Fisher -premio a la superación personal-, que agradeció durante su discurso el respaldo recibido por la organización y por el propio príncipe Carlos.



"Es increíble saber que gente como el príncipe Carlos quiere ayudarte y te apoya. Cuando subí al escenario se acercó y me dijo: 'No te preocupes, todo va a ir bien'", explicó la joven emocionada.