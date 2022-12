Carlos Baute no da segundas oportunidades a una mujer

El extrovertido carácter y la sonrisa permanente del cantante Carlos Baute le han convertido en una de las estrellas más queridas de la industria musical, pero eso no implica que el venezolano no sea capaz también de sacar a relucir su temperamento cuando la ocasión así lo requiere. Un claro ejemplo de esta faceta desconocida del artista es el contundente mensaje que ha compartido a través de las redes sociales para dejar bien claro que no es un hombre que, al menos en el plano sentimental, confíe en las segundas oportunidades.

"Regresar con tu ex es como cargar un celular cinco minutos antes de salir: parece que va a funcionar, pero no es así", aseguró en su perfil de Twitter, generando un acalorado debate entre sus seguidores más enamoradizos y aquellos que comparten una visión menos idealista de las relaciones de pareja.

La contundencia de la que hace gala Carlos a la hora de cortar todo tipo de vínculo con las mujeres de su pasado no impide que el artista se considere todo un caballero en el complicado arte de poner fin a una relación, un campo en el que ya demostró su maestría y delicadeza cuando llegó el momento de despedirse de Beatriz Mira Hafner, la que fuera su pareja durante nueve años antes de conocer a su actual esposa, Astrid Klisans.

"Si terminas una relación con una mujer, no puedes ponerte a hablar de lo lindo que fue todo sino de lo bien que le va a ir a ella en un futuro. Y eso hice, le puse que seguramente encontraría a alguien mejor que yo, a su medida. Es complicado estar con un músico. En ese momento, por ejemplo, ella quería casarse y tener niños y yo no estaba preparado, andaba en otra onda más laboral", explicaba el artista al portal venezolano Estampas.