Cara Delevingne y Naomi Campbell protagonizan una pelea en París

La veterana modelo Naomi Campbell se enzarzó en una pelea con la joven Cara Delevingne durante la fiesta de la revista Garage organizada este domingo en el club parisino Castel después de que la segunda criticara supuestamente a su común amiga Rihanna.

"Naomi se enfadó porque le pareció que Cara había dicho algo mezquino sobre Rihanna. Naomi la acusó de faltarle al respeto a Rihanna y empezó a gritarle. Después, Naomi la empujó y Cara le devolvió el empujón", aseguró un testigo presencial al periódico New York Post.

La discusión alcanzó un punto crítico cuando Cara intentó arrancarle las extensiones a Naomi.

"Cara le tiró de las extensiones, pero no consiguió arrancárselas", añadió.

A pesar de su violenta reacción, la joven maniquí fue la primera sorprendida por el ataque verbal de Naomi, ya que desde su punto de vista no existe ningún tipo de conflicto entre ella y Rihanna.

"La fiesta estaba abarrotada y había mucho ruido. Naomi no paraba de decir cosas sin sentido, estaba divagando. Se dieron unos cuantos empujones, pero Cara no entendía qué estaba pasando porque ella no tiene ningún problema con Rihanna. No quería meterse en líos y no dejaba de repetirle a Naomi: '¡Déjame en paz!'", explicó.

Sin embargo, a Naomi enseguida se le olvidó su enfado con la maniquí y decidió continuar con la fiesta como si nada hubiera sucedido.

"Todo el mundo estaba comentando lo sucedido con Cara, pero Naomi simplemente se dedicó a sonreír angelicalmente", concluyó el informante.