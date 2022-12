Cara Delevingne se considera 'una rebelde' que no sigue normas

Por si alguien tenía dudas, la modelo Cara Delevingne acaba de admitir que es toda una rebelde que no puede seguir normas y comportarse de acuerdo a lo que se podría esperar de ella, toda una niña bien de la alta sociedad inglesa.

"No me gustan los límites. Si alguien me pone límites no me gusta, soy una rebelde. En el colegio me encantaba encender la alarma de incendios. O meter en los zapatos de la gente cosas horribles, como huevos. Una vez dejé un escorpión en el zapato de mi hermana Poppy. No le picó, lo vio primero. Aunque luego tuvimos una enorme pelea. Pero en el colegio nunca me pillaban, nunca. Era una ninja. Siempre pillaban a otra persona", contaba la maniquí de 22 años al periódico The Sun.

Publicidad

Cara participa en la película 'Paper Towns' como la problemática adolescente Margo Roth Spiegelman, un papel con el que se ha sentido muy identificada.

"Solía ser vengativa como Margo. Solía gastar muchas bromas en el colegio. Viví una muy mala época en mi adolescencia. Esa edad es muy complicada y te sientes muy sola. Crees que sabes mucho pero realmente no sabes nada", reveló.

A pesar de que se puede decir que Cara ha triunfado en el mundo de la moda, su carrera como actriz es en lo que ahora mismo centra toda su atención.

"La primera vez que me subí a un escenario me enamoré de esa sensación. Por lo que el hecho de que ahora pueda dedicarme a ello, es lo mejor del mundo".