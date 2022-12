Cara Delevingne mantiene una relación con el actor Jack O'Connell

El historial sentimental de la modelo Cara Delevingne (22) incluye nombres como el de los cantantes Harry Styles (One Direction) o Jake Bugg, una lista a la que podría acabar de añadir una nueva conquista, el actor británico Jack O'Connell (24) -famoso por su participación en la serie 'Skins'-, con quien habría comenzado una relación tras conocerse en el set de rodaje de la película 'Tulip Fever'.

"Jack y Cara se entienden a las mil maravillas. Por el momento su relación no es exclusiva pero ella es una gran admiradora de su trabajo. Han tenido un par de citas y han estado viéndose a menudo, pero no es nada serio. Se conocieron rodando 'Tulip Fever' y conectaron al momento. Los dos están extremadamente ocupados todo el tiempo debido a sus respectivos trabajos pero podrían conseguir que funcionara", explicó una fuente al periódico The Sun.

Publicidad

A ambos jóvenes se les han conocido relaciones estables en el pasado con rostros conocidos de la industria del espectáculo. En el caso de la maniquí, el pasado mes de mayo concluía su romance con Michelle Rodríguez, y Jack mantuvo durante meses un noviazgo con la cantante Tulisa Contostavlos en 2012.

Pero por el momento, parece que Cara está decidida a concentrar todas sus energías en su carrera profesional, tras estrenar su última colaboración como diseñadora con la marca DKNY.