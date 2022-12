Cara Delevingne es 'una romántica empedernida'

A la modelo y actriz Cara Delevingne -quien actualmente mantiene una relación con la cantante St. Vincent- le gusta tener gestos románticos con sus parejas, a pesar de que ella nunca ha sido la beneficiaria de ninguno.

"Soy una romántica empedernida. He tenido algunos gestos románticos, como escribir canciones a gente o leerles poemas. Creo que siempre es mejor esperar a que alguien haga eso por ti. Porque, para ser honesta, no recuerdo que nadie haya hecho algo muy romántico por mí", explicó Cara, de 22 años, en BBC Radio 1.

Pero más allá del ámbito personal, la vida profesional de Cara ha dado recientemente un giro tras cambiar las pasarelas por la industria del cine, campo en el que ha contado con el consejo profesional de grandes actores, como su compañero de reparto en 'London Fields' Billy Bob Thornton.

"Billy Bob Thornton me dijo algo muy inteligente mientras rodaba con él. Yo estaba muy preocupada por si debía ir a una escuela de teatro, pero me dijo que si tenías talento natural la vida es la única experiencia que va a poder servirte de ayuda. No puedes enseñar a un mal actor a actuar, pero puedes hacer empeorar a un buen actor", añadió la intérprete en la misma entrevista.

Por: Bang Showbiz