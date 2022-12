Cara Delevingne es una pesadilla para sus vecinos

La actriz reconvertida en modelo Cara Delevingne ha recordado cómo solía pasar el tiempo junto al resto del elenco de 'Ciudades de papel' -Natt Wolf (Quentin), Halston Sage (Lacey), Austin Abrahms (Ben) y Justice Smith (Radar)- durante las seis semanas de rodaje que pasaron en la remota ciudad de Charlotte (Carolina del Norte).

"Fue increíble. Nos divertimos muchísimo. Vivimos en un bloque de pisos y creo que aterrorizamos a la gente que vivía allí, tocábamos los timbres y corríamos. Se quejaron un par de veces. Había gente viviendo debajo de mi piso y yo solía hacer el pino constantemente. Se enfadaban mucho y tiraban cosas contra el techo, se ponían muy agresivos. Compré muchas cosas raras ahí, como un disfraz de perrito caliente con el que sorprender a la gente", contó la simpática artista en el programa 'Lorraine' de la cadena británica ITV.

Durante el rodaje de la cinta Cara tuvo que emular el acento americano, que inconscientemente se le acababa "quedando", cosa que no hacía ninguna gracia a su familia.

"Incluso en los descansos cuando iba a Charlotte por Acción de Gracias lo seguía teniendo, cuando hablaba con mis padres, con mis amigos, todos me decían: '¿Puedes parar, por favor?'. Y yo les decía, con acento: 'Lo siento, no puedo, esto es lo que hago'. Se me queda, y viene y va. Es raro".