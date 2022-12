Camila Cabello y Ally Brooke defienden el vestuario atrevido de Miley Cyrus

Aunque las componentes del grupo Fifth Harmony Camila Cabello y Ally Brooke no son tan aficionadas a enseñar piel en público como Miley Cyrus, las dos creen que nadie debería criticar a la polémica estrella de la música únicamente por su atrevido vestuario, con el que dejó boquiabierto a más de uno hace unas semanas durante la pasada gala de los premios MTV VMA.

"No creo que nadie tenga derecho a decirle a otra persona quién debe ser, incluso cuando no está de acuerdo con su forma de ser", asegura la joven intérprete al periódico británico Metro, a lo que su compañera de grupo Ally Brooke añade: "Creo que todos sus modelitos [en la gala de MTV] fueron muy bonitos. Se puso un mono de colores que yo también me pondría sin dudarlo".

Aunque Miley apreciará sin duda las amables palabras de las chicas de Fifth Harmony, en el fondo las críticas sobre su estilo de ropa provocador no le afectan demasiado porque, como dice su padre, el cantante Billy Ray Cyrus, lo importante es que sea "buena persona".

"A mi padre le parece bien todo. Probablemente preferiría que no fuera por ahí enseñando las te*as todo el tiempo, pero prefiere que las enseñe y sea una buena persona a que lleve puesta siempre una camisa y sea una zo*ra. Veo a muchas personas perfectamente vestidas que resultan ser unas capu*las. Y no sé si es la ropa la que les convierte en capu*las. Cuando enseñas las te*as la gente es muy rápida juzgándote. Pero me siento bien así", aseguraba Miley en el programa 'Jimmy Kimmel Live!'.

Por: Bang Showbiz