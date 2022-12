Camila Cabello busca un novio sensible

La cantante Camila Cabello, a quien se ha relacionado últimamente con Shawn Mendes, está deseando encontrar a un joven lo suficientemente "valiente" como para no avergonzarse de mostrar sus sentimientos.

"Busco a alguien que sea buena persona, porque eso es la base de todo. Y alguien que no tenga miedo. Creo que muchos chicos se contienen porque temen que les hagan daño y de esa forma no puedes querer a nadie. Creo que es algo que hace mucha gente y es una tontería. Así que para mí quiero a alguien lo suficientemente valiente como para tener sentimientos y sentirse orgulloso de mostrar esos sentimientos", aseguró la joven a Cosmo for Latinas.

A pesar de la fama que ha alcanzado como componente del grupo Fifth Harmony, Camila intenta mantener los pies en la tierra ignorando la expectación que genera entre los fans y mostrándose siempre lo más amable que puede con todo el mundo.

"Es muy importante distanciarte de todo el alboroto a tu alrededor, y de cómo eres sobre el escenario. Cuando estás en una reunión tienes que defender lo que quieres, pero también tienes que ser amable con toda la gente que te rodea, bien sea el jefe de tu discográfica o la persona que limpia el edificio. Cuando mueras, lo único que vas a dejar detrás es la huella que dejaste en otras personas, no los discos de platino".