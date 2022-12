Cameron Diaz defiende el desnudo en la gran pantalla

La atractiva Cameron Diaz ha esperado hasta los 41 años para animarse a desvelar sus encantos físicos en las salas de cine, concretamente en la nueva comedia romántica 'Sex Tape' que coprotagoniza junto a Jason Segel y que ya le ha valido las primeras críticas negativas por el hecho de enseñar su trasero desnudo en una de las escenas. La creciente polémica que se ha generado ante una cinta considerada por sus detractores como "denigrante" para las mujeres ha obligado a la actriz a salir a la palestra para restar importancia a estos comentarios y, principalmente, para insistir en que el filme no "cosifica" al género femenino.

"Para empezar, tengo que decir que ni siquiera aparezco completamente desnuda, solo muestro mi culo en cuatro fotogramas que no tienen relevancia alguna para la trama de la película. No entiendo por qué han surgido tantas voces que acusan a la película y a mi actuación de sexistas, esa secuencia solo muestra un momento de intimidad de una pareja que se quiere y que disfruta en la cama, como todos los seres humanos", se sinceró la intérprete al portal The Hollywood Reporter, antes de animar al público a ver la cinta antes de juzgarla.

"Creo que algunas personas están sacando todo de contexto y juzgando un discreto desnudo sin entender las circunstancias. Esta es la primera vez que enseño una parte íntima de mi anatomía en público, y si no lo he hecho antes es precisamente porque en otras películas no me parecía adecuado. Si tuviera 18 años y me viera obligada a quitarme la ropa para transmitir puro morbo, pues obviamente no lo haría. Dudo mucho que 'Sex Tape' cosifique y resulte perjudicial para las mujeres", añadió visiblemente indignada.

La breve secuencia que ha provocado tanto revuelo en los medios estadounidenses -alimentados sin duda por el debate alternativo que se genera siempre en las redes sociales- no solo resulta desproporcionado en sí mismo a juicio de Cameron Diaz, sino que en su opinión tampoco guarda relación alguna con la naturaleza de una comedia ligera que solo trata de hacer reír a los espectadores.

"Es solo la historia de una pareja que decide grabarse en vídeo mientras hacen el amor y, sin querer, acaban enviando la grabación a todos sus amigos y conocidos a través de una nube [servidor externo para almacenar contenidos]. Es una historia muy divertida y con un punto de realismo, porque aunque parezca mentira ese tipo de cosas le ocurre a la gente con bastante frecuencia. Solo hay que echar un vistazo a la red para comprobarlo", aseveró.