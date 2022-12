Calvin Harris deja 1.000 dólares de propina a la tripulación de un yate

El DJ Calvin Harris quiso agradecer sus servicios al capitán y a la tripulación del yate de lujo que alquiló para grabar su nuevo videoclip, 'How Deep Is Your Love', con una propina de 1.000 dólares.

Esta generosa suma es solo una mínima parte del total que el artista tuvo que desembolsar, ya que el alquiler del barco costó 1.000 dólares la hora y fueron necesarias seis para el rodaje del vídeo en el que participa la modelo Gigi Hadid, según informa el portal TMZ.

Pero Calvin no es el único personaje famoso que muestra de forma tan evidente su agradecimiento con el personal, esta misma semana Kim Kardashian dejaba 300 dólares de propina tras una comida con amigos en el restaurante Brennan's de Nueva Orleans, una generosa forma de reconocer los servicios prestados por el almuerzo de 200 dólares. Según publica TMZ, Kim fue grabada en ese local para su reality show. La mujer de Kanye West disfrutó de huevos y pan francés, mientras que su amigo Jonathan Cheban ordenó sopa de tortuga. El grupo quedó muy sorprendido de que estuviera hecha con "tortugas reales" pero aun así la pidió.

Otra actriz esplendida en sus propinas es Amy Schumer, que dejó 500 dólares a un estudiante que trabajaba en Peter's Clam Bar de Long Island pese a que su cuenta era solo de 49 dólares, según publicó el New York Post. Al parecer la intérprete decidió dejar la generosa suma tras una "animada charla con el camarero, Ryan". Durante la conversación el joven le había confesado que era "un estudiante universitario con dos trabajos para financiarse su educación", lo que conmovió a Amy.

También se suma a esta práctica el actor Charlie Seen, que el pasado marzo dejó 1.400 dólares de propina por una cuenta de 629 dólares tras invitar a su dentista, el Dr. Kevin Sands, al cómico Jon Lovitz y al actor Darius McCrary a una comida en el Café Roma de Beverly Hills. Aunque la propina que debía pagar Charlie ya venía incluida en la cuenta -un extra de 115 dólares- el actor comenzó a sacar dinero dejando al camarero "sorprendido" con su generosidad, contaba un testigo a Radar Online.