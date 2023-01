Caitlyn Jenner obtiene el premio Transgender Champion y lo dedica a su familia

La estrella televisiva Caitlyn Jenner , conocida como Bruce antes de su transición, dedicó a toda su familia el reconocimiento Transgender Champion que recibió el lunes durante la gala de los premios Glamour a las Mujeres del Año celebrada en el Carnegie Hall de Nueva York, a la que acudió luciendo un vestido largo de color azul de la casa Moschino.

"Soy muy afortunada por tener una familia. Nadie me ha abandonado, todos me han apoyado, ha sido maravilloso. Cuando se trata de cuestiones de género, todos los que estamos presentes en esta habitación realizamos nuestro propio viaje. Aprendemos constantemente, crecemos como personas y aprendemos sobre nosotros mismos. Pero gran parte de la población todavía está muy confusa en cuestiones de género. He pasado muchos, muchos, muchos años aislada, escondiéndome del mundo, mintiendo y no siendo yo misma", explicó Caitlyn tras recoger el galardón de manos de la actriz Judith Light, que participa en la serie 'Transparent', sobre una familia que intenta aceptar la noticia de que el padre es transexual.

Caitlyn Jenner y otros famosos transgénero de la historia

Caitlyn -que estuvo acompañada por su hija pequeña, Kylie Jenner - también reveló durante su intervención cómo anunció su cambio de sexo a sus hijos.

"Me senté con cada uno de ellos y les expliqué: 'Esta es mi historia, esta es quien soy realmente, ¿qué puedo hacer?'. También hablé con mi pastor de mis preocupaciones. Y sí, hablo mucho con Dios. Y he llegado a la conclusión de que a lo mejor Dios me puso en esta tierra para contar mi historia, para ser honesta conmigo misma y a lo mejor, haciendo eso, puedo marcar la diferencia. Esa es una oportunidad maravillosa en la vida, muy pocos la tienen", añadió.

Otras de las homenajeadas de la velada fueron la actriz Reese Witherspoon y la diseñadora Victoria Beckham.

Por: Bang Showbiz