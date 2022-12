Caitlyn Jenner celebró su nueva identidad en una ceremonia transgenerista

La estrella televisiva Caitlyn Jenner conmemoró su cambio de sexo con una ceremonia presidida por la pastora Allyson Dylan Robinson -y televisada en 'I Am Cait'- que inició su discurso hablando de la importancia de los nombres, tras lo cual la exdeportista declaró que a partir de ahora quería ser conocida como 'Caitlyn Marie Jenner'.

"Nuestra amiga, nuestra hermana, se presenta ante ti con un nuevo nombre por el que quiere ser conocida. Bendícela para que pueda cruzar esta frontera en tu nombre, que por encima del resto de nombres, es amor", dijo Allyson.

Publicidad

Jenny Boylan, Candis Cayne y Chandi Moore, amigas transgénero de Caitlyn, estuvieron presentes en el evento y participaron en las lecturas.

"No se me ocurre un momento en el que me haya alegrado más de ser transgénero", dijo Chandi.

Candis, que interpretó 'Amazing Grace' junto a un coro, señaló que pasar tiempo junto a Caitlyn -con la que se le ha relacionado sentimentalmente- creando conciencia sobre los transgénero ha cambiado su vida "para siempre".

Por otro lado, Jenny leyó un poema de E.E. Cummings titulado 'i thank You God for most this amazing', y Boy George hizo una aparición especial.

Publicidad

Finalmente Caitlyn confesó que por fin sentía que "encajaba" y que ahora realmente podía ser "ella misma".

"Ha sido un viaje maravilloso y finalmente veo que todo se ha hecho realidad. Estoy en un gran momento de la vida, y por primera vez, siento que encajo en algún sitio siendo yo misma. Gracias", señalaba Caitlyn.

Publicidad

A pesar de que la exatleta se siente orgullosa por haber marcado un cambio positivo para la comunidad transgénero, es consciente de que todavía queda mucho por hacer.

"Quiero ayudar a la gente de mi comunidad. Tenemos un largo camino por delante, pero al menos hemos tenido un muy, muy, muy buen comienzo. Esto hace que mi corazón se sienta bien", explicaba la estrella televisiva en un vídeo diario al final del último episodio de 'I Am Cait'.