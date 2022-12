Cailtyn Jenner se cuestiona su orientación sexual

La televisiva Caitlyn Jenner afirma haber tenido relaciones únicamente con mujeres, pero después de su transición -por la que dejó de ser Bruce Jenner- estaría comenzando a cuestionar su orientación sexual.

"Solo he estado con mujeres. Tengo cosas más importantes por las que preocuparme que por un orgasmo", afirma mientras charlaba con otras amigas transgénero en uno de los capítulos del reality 'I Am Cait' de la cadena E!

Publicidad

Más adelante en la conversación, una amiga pregunta quién se siente "más atraída por los hombres", momento en el que Caitlyn levanta la mano no muy convencida. Y rápidamente la baja. Ante este gesto, una de sus amigas le pregunta qué quiere decir con eso, a lo que Caitlyn responde: "No sé, no sé. Nunca he estado con un hombre".

Tras la cena con amigas, Caitlyn parecía estar aún más confundida.

"Vas a tener citas con mujeres, vas a tener citas con hombres, lo que vas a hacer... ¡no lo sé!", confiesa Caitlyn a cámara.

Al exaltleta -padre de Kendall, Kylie, Brody, Brandon y Casey Jenner- se le ha vinculado sentimentalmente con la también transgénero Candis Cayne, pero clips más recientes sugieren que la pareja se habría distanciado.

Publicidad

En el momento del anuncio de su transición a principios de este año, Caitlyn afirmó ser "hasta donde yo sé, heterosexual", aunque ahora esas certezas parecen estar tambaleándose llegando a cuestionarse si se sentiría "más femenina" si tuviera novio.