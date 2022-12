Cada Monty Python ganará 2.8 millones de euros con sus 10 últimos espectáculos

El último tramo de la carrera artística de los Monty Python, que se traduce en las 10 representaciones que actualmente desarrollan en el O2 Arena de Londres, con las que se despedirán para siempre de los escenarios, reportará a sus integrantes -John Cleese, Michael Palin, Eric Idle, Terry Gilliam y Terry Jones- una cifra millonaria.

"Cada uno de ellos se embolsará al menos 2.8 millones de euros (3.7 millones de dólares). No está mal para 10 días en los que interpretarán cosas que podrían recitar hasta dormidos", contó una fuente al periódico The Sun.

Los 10 espectáculos programados ('Monty Python Live (Mostly): One Down, Five To Go') colgaron el cartel de no hay entradas, lo que implica congregar cada noche a 20 000 personas.

Pero el dinero que ingresarán los humoristas septuagenarios no acaba aquí sino que se verá engrosado por la venta de los derechos televisivos del último de los espectáculos, el del domingo 20 de julio. Además, cines en diferentes partes del mundo retransmitirán la función en sus salas.

Aunque tampoco hay que olvidar que la puesta en escena no es barata, con un precio de 5.7 millones de euros (7.7 millones de dólares).

Una parte de los beneficios de la producción irán para los herederos de Graham Chapman, miembro del grupo fallecido en 1989, quien sigue presente en varios de los sketches.