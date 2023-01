“Bruce Jenner sigue viviendo en mi interior”: Caitlyn Jenner habla de su vida privada

Aunque en las numerosas entrevistas que ha concedido Caitlyn Jenner desde que se revelara ante el mundo como una orgullosa mujer ha incidido, por lo general, en la traumática experiencia de tener que reprimir su verdadera identidad en público, ahora la estrella televisiva no ha dudado a la hora de revindicar de alguna forma su pasado como Bruce Jenner: el campeón olímpico cuyas glorias deportivas le catapultaron al estrellato y quien, como asegura ella misma, sigue "viviendo" en su "interior".

"La verdad es que me ha resultado muy duro deshacerme de Bruce, de muchas formas, y estoy convencida de que sigue viviendo en mi interior. De hecho, sigo haciendo algunas de las cosas que solía hacer Bruce. Sigo pilotando aviones y participando en carreras de coches de vez en cuando. La verdad es que tengo lo mejor de los dos mundos", se sincera Caitlyn al diario The Guardian sobre la dualidad en la que sigue inmersa a día de hoy.

Publicidad

"Lo importante es que ahora puedo vivir mi vida con autenticidad y seguir disfrutando de todas aquellas cosas tan divertidas que siempre me han definido", sentenció en la misma conversación, que sin duda también sorprende por la forma en que asocia determinadas aficiones a la masculinidad y a su anterior personalidad.

De la misma manera, el padre de Kendall y Kylie Jenner, fruto de su fallido matrimonio con Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian, ha querido rendir homenaje al perfil de hombre entregado y familiar que en su momento representaba Bruce Jenner, además de recordar con un punto de nostalgia las muchas satisfacciones que le brindó su extensa carrera como atleta de élite.

"No puedo borrar de un plumazo el hecho de que durante 65 años tuve una vida concreta, ¿sabes? Me gustaba mucho Bruce, era una buena persona y tuvo muchos logros importantes en su vida. No me gusta cuando se dice: 'Entonces, Bruce Jenner nunca existió'. Claro que existió. Trabajó mucho a lo largo de toda su vida. Ganó en los Juegos Olímpicos y educó unos niños maravillosos. Hizo mucho bien y por supuesto que no estoy dispuesto a olvidar su legado", se defiende en la citada entrevista.