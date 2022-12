Bruce Jenner se someterá a su operación de cambio de sexo en verano

El televisivo Bruce Jenner habría fijado este verano como fecha para someterse a su operación de cambio de sexo después de poner en pausa de forma indefinida su transformación en mujer para lidiar con las "secuelas" emocionales del accidente de coche en el que se vio envuelto el pasado mes de febrero en Los Ángeles.

"La operación tendrá lugar a finales del verano. Había sido pospuesta a consecuencia del accidente", reveló una fuente al portal Radar Online, añadiendo: "La terapia ha resultado ser una bendición porque Bruce ya contaba con una red de apoyo. Sin embargo, recientemente le sugirieron que aumentara sus visitas a dos veces por semana para lidiar con las secuelas del horrible choque".

Como parte del proceso de preparación previo a su paso por quirófano, Bruce ha tenido que someterse a una serie de revisiones psicológicas por recomendación médica.

"La terapia fue un requisito impuesto por el médico que realizará la operación de cambio de sexo de Bruce, y le ha ayudado tremendamente", añadió.

La transición de Bruce se ha convertido en el mayor reclamo publicitario de la próxima temporada del reality 'Keeping Up With The Kardashians', que en su capítulo 13 recogerá el momento en el que anunció a sus hijas Kendall y Kylie, y a sus hijastras Kourtney, Kim y Khloé, sus planes de convertirse en mujer.

"[Bruce] literalmente empezó la conversación así: 'Ey, chicos, me voy a convertir en mujer, pero seguramente ya lo sabíais'", aseguraba recientemente US Weekly.