Bruce Jenner despide de su cargo como mánager a su exmujer Kris Jenner

El ex atleta olímpico y patriarca de las Kardashian ha decidido prescindir de su exmujer Kris Jenner como mánager para que así no tenga nada que ver con el acuerdo televisivo al que ha llegado Bruce para documentar su cambio de sexo.

Este despido ha enfadado mucho a Kris, quien ha gestionado la carrera del exdeportista desde que comenzó el reality 'Keeping Up with the Kardashians' en octubre de 2007.

"Kris es como la ves en la serie. Mandona, cotilla y controladora. No quería ceder el control porque le hacía más difícil establecer los honorarios de 'Keeping Up with the Kardashians'", contó una fuente a The Sun.

La decisión de Bruce de buscar nuevo agente llega solo una semana después de que E! anunciara que emitirá la docuserie de ocho capítulos sobre la transición a mujer del padre de Kendall y Kylie. Así lo anunció Jeff Olde, vicepresidente ejecutivo de programación y desarrollo del canal: "Bruce es increíblemente valiente y toda una inspiración, y estamos orgullosos de que haya confiado en nosotros para transmitir esta historia tan profunda como personal. Esta serie mostrará sin filtros los pasos de Bruce en un territorio desconocido, y siendo sincero consigo mismo por primera vez".

Los rumores sobre que Bruce estaba cambiando de sexo los confirmó él mismo durante una entrevista con la presentadora Diane Sawyer. Una conversación que, como él dice, le ha permitido sentirse "liberado" al dar a conocer su secreto mejor guardado.

