Brooke Shields tiene que poner límite a su 'tendencia a beber demasiado'

El problemático historial con el alcohol de la familia de la actriz Brooke Shields -tanto su madre, la fallecida actriz y productora Teri Shields, como su padre, el también fallecido ejecutivo de Revlon Francis Shields, tenían tendencia a beber en exceso- ha hecho que ella sea muy estricta con respecto a cuánto bebe.

"Realmente tengo que tener cuidado en limitar el alcohol que consumo. Sé que tengo tendencia a beber demasiado", confesaba la intérprete en la revista alemana BUNTE.

Brooke -cuyos padres se divorciaron cuando solo tenía 5 meses- perdió a su madre Teri en 2012 a los 79 años tras una larga batalla contra la demencia. Enfermedad que causó estragos en Brooke, quien sufrió enormemente al ver cómo su madre se iba deteriorando.

"Se me forma un nudo en el estómago, fue horrible. Tengo que esforzarme en no pensar en ello todo el tiempo, porque no ayuda", añade.

Actualmente la actriz está casada con Chris Henchy, con quien tiene dos hijos, Rowan (12) y Grier (9).