Britney Spears decepciona con su último disco

Al octavo disco de la cantante Britney Spears, el publicitado 'Britney Jean', le está costando cumplir con las grandes expectativas que se tenían sobre él en sus primeros días en las listas de ventas de todo el mundo, ya que solo se lograron despachar 6 400 copias este lunes cuando salió al mercado en medio de una gran campaña promocional.

Aunque la princesa del pop ofreció a sus fans la posibilidad de escuchar su nuevo trabajo discográfico al completo una semana antes de que apareciera en las tiendas, tal estrategia no ha surtido efecto a la hora de disparar las ventas del que ya es el trabajo discográfico menos exitoso de la extrovertida vocalista, algo que quizá se explique por las malas críticas que ha recibido por parte de la crítica especializada.

Muchos de estos expertos han coincidido al tachar de "decepcionante" la nueva colección de canciones de la consagrada intérprete, quien por el momento no ha querido hacer valoraciones sobre la escasa repercusión que ha generado su nuevo proyecto, según ella, el "más personal" e introspectivo de su carrera musical.

"Abrí mi corazón y mi alma en este disco, esa es la verdad. Sé que no paro de decir que es mi disco más personal hasta el momento, pero lo cierto es que constituye un gran reflejo de mis sentimientos y es el fruto de mucho esfuerzo. He vivido muchas cosas en el último año y eso me ha inspirado a la hora de reflexionar y escribir canciones con las que todo el mundo puede identificarse", escribió en una carta abierta publicada en su página web con motivo de la publicación de 'Britney Jean'.

Las bajas ventas del disco no son comparables a los tiempos en los que la diva era capaz de colocar hasta 30 millones de copias en los hogares de medio mundo, como ocurrió con su primer disco 'Baby One More Time', uno de los más vendidos en la historia del pop. Hace dos años, Britney tampoco logró arrasar en las listas de ventas con su ya penúltimo disco, 'Femme Fatale', pero al menos consiguió que dos de sus sencillos, 'Hold It Against Me' y 'Till The World Ends' ingresaran en el listado de las 100 canciones más populares de Billboard.

Por: Bang Showbiz