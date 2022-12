Britney Spears confiesa que le gusta comprar barato

La princesa del pop lleva varios días promocionando su nuevo sencillo, 'Work Bi**h', en la ciudad de Londres pero, además de conceder numerosas entrevistas a los medios de comunicación, Britney Spears ha aprovechado el tiempo para disfrutar de una sesión de turismo por la capital británica que, por extraño que parezca, ha incluido una pequeña visita a una de las tiendas de ultramarinos más populares: 'Poundland', donde todo cuesta una libra.



"Pues sí, la verdad es que estaba buscando fósforos y lo primero que se me ocurrió fue entrar en esta especie de supermercado pequeño donde los precios eran bajísimos. La tienda estaba llena de gente pero nadie me reconoció porque llevaba gafas de sol. Me resultó muy divertido mezclarme con los compradores como si fuera una más, aunque solo tuviera que hacerme con unos simples fósforos", desveló la cantante durante una entrevista con el popular humorista británico Alan Carr en su programa de televisión.



El hecho de que su padre Jamie siga controlando oficialmente las finanzas de la diva una peculiar situación que se debe a las antiguas adicciones de Britney, que la ha llevado a odiar el alcohol y ha generado en la estrella del pop un gran sentido del ahorro que ella no duda en canalizar a través de sus frecuentes visitas a las tiendas que ofrecen grandes descuentos. A pesar de haber ingresado en su cuenta bancaria más de 14 millones de dólares solo el año pasado, en agosto varios miembros de su círculo cercano revelaron que Britney Spears había gastado más de 80 dólares en la adquisición de productos procedentes de este tipo establecimientos.



"La verdad es que me encanta ir de compras yo sola para comprobar de primera mano que los artículos que me voy a llevar a casa son los más adecuados. Siempre me he involucrado mucho en mis labores diarias", explicó la intérprete durante la misma entrevista.



