Bradley Cooper confiesa cómo recibió nueva nominación a los Óscar

Al carismático Bradley Cooper le cuesta asimilar el rotundo éxito del que han disfrutado sus dos últimos estrenos cinematográficos junto al cineasta David O. Russell, 'La gran estafa americana' (2013) y 'El lado bueno de las cosas' (2012), y sobre todo las nominaciones a los premios Óscar que atesora ya durante dos años consecutivos, por lo que no duda en afirmar que vive "en una nube" de reconocimientos que le hacen sentir "afortunado".

"La verdad es que es imposible no entusiasmarse cuando has trabajado con algunos de los mejores directores del momento y cuando la crítica reconoce todo el esfuerzo que has hecho para destacarte en tu profesión. Tengo la suerte de trabajar en algo con lo que había soñado toda mi vida y reconozco que me cuesta asumirlo. Vivo en una especie de nube y me siento muy afortunado", aseveró el actor durante la recepción que la Academia de Hollywood organizó anoche para todos los nominados en la 86ª edición de los premios Óscar.

Publicidad

Buena prueba de que todavía no acaba de asimilar los éxitos que le han acompañado en los últimos años de su carrera interpretativa se encuentra en la incomodidad que le invade en todo tipo de eventos públicos, ya que cree que en cualquier momento algún miembro de la organización se le acercara para pedirle educadamente que abandone las instalaciones.

"En cualquier momento vendrá alguien a decirme: '¿Qué hace usted aquí? Váyase ahora mismo'. Me cuesta creer que después de tantos años me encuentre en esta posición tan privilegiada, dos veces consecutivas nominado a un premio, porque nunca he estado acostumbrado al triunfo y jamás he vivido algo parecido en toda mi vida", aseveró claramente emocionado.

Estos son los nominados a los Óscar 2014

"Las drogas me alejaron de mi trabajo": Bradley Cooper