Brad Pitt y Angelina Jolie se tatuarán su amor

El actor Brad Pitt y su novia, la también actriz Angelina Jolie, darán el gran paso celebrando su boda a finales de este año -después de más de dos años de compromiso-, un momento que quieren conmemorar haciéndose un "original" tatuaje a juego, aunque no será el primero para ninguno de los dos ya que ambos cuentan con varios diseños en diferentes partes de su cuerpo. "[Los dos están decidiendo] qué y dónde se tatuarán con motivo de su esperada unión. Brad quiere que sea algo especial, y también original para celebrar la ocasión. Se tatuarán el mismo diseño y exactamente en el mismo lugar", explicó una fuente cercana a los actores al portal RadarOnline.com. La pareja planea tatuarse el símbolo de su unión en un lugar lo suficientemente discreto para que no esté a la vista todo el tiempo. "Brad está como un niño, está muy emocionado por elegir junto a Angelina sus nuevos tatuajes. Ella ya le había ayudado antes a escoger algún diseño, pero en esta ocasión se trata de algo que compartirán. No creo que sea un diseño visible en su vida diaria, y lo más probable es que reconozcan ante los medios que lo han hecho pero que se guarden los detalles sobre los tatuajes para ellos como un secreto", añadió.