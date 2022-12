Brad Pitt y Angelina Jolie firman un millonario contrato prematrimonial

La famosa pareja lleva meses planificando una romántica ceremonia en Francia con la que por fin oficializará su sólida relación sentimental, que ha propiciado la amplia familia de la que Brad Pitt y Angelina Jolie disfrutan en la actualidad. Sin embargo, como forma de evitar sorpresas desagradables en el futuro, los dos actores de Hollywood se han asegurado de firmar un documento que protegerá las fortunas personales de ambos: 175 millones de dólares en el caso de Brad (129 millones de euros) y 143 millones de Angelina (105 millones de euros).

"Angelina nunca ha querido firmar un contrato prematrimonial con Brad porque cree que es una forma de asumir que el divorcio llegará tarde o temprano. No obstante, Brad le ha convencido al final de que solo es una medida preventiva de la que se olvidarán cuando estén casados, además de ser un trato justo que les ayudará a conservar sus bienes y a compartir la custodia de sus hijos en caso de que lo suyo no funcione", aseguró a la revista Grazia un miembro de su círculo cercano.



Durante su relación con Angelina, el actor estadounidense ha demostrado ser un hombre romántico y comprometido al máximo con su familia, al igual que una persona a la que no le gusta dejar algunos de los asuntos más importantes de su vida al azar.



"Brad demuestra ser un tipo práctico y muy responsable en todo este tema: no se puede improvisar cuando tienes 6 hijos y más de 300 millones de dólares a compartir. Al final Angelina ha entendido que esta es la mejor forma de asegurar el bienestar de todos", indicó el mismo informante.



En relación a los preparativos de su esperada unión, los dos artistas se ha percatado de que sus intenciones de pasar por el altar en la costa francesa son imposibles de materializar al no ser oficialmente residentes en el país, un pequeño contratiempo que la pareja solventará con una ceremonia en Hawái que tendrá lugar solo unos días antes del banquete que ya se celebrará en territorio galo.



"La idea de hacer una pequeña parada en Hawái para cumplir con los requisitos legales de una boda entre estadounidenses ha resultado ser también un discreto homenaje a la madre de Angelina, quien adoraba la isla en vida y quien ahora podrá formar parte de una boda que estará llena de emotividad. Después todos se marcharán a Francia para disfrutar de una fiesta prolongada pero algo más invernal", adelantó el mismo confidente.



Por: Bang Showbiz