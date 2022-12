Brad Pitt jamás volvería a aceptar su papel en 'Entrevista con el vampiro'

Aunque para el resto del mundo 'Entrevista con el vampiro' es uno de los mayores éxitos de su carrera, en la memoria de Brad Pitt el rodaje de esa película permanece grabado como una de sus peores pesadillas, en la que jamás se habría embarcado de saber lo que le esperaba.

"Fue una de las peores experiencias de mi vida. Seis meses rodando en la pu** oscuridad, llevando lentillas y maquillaje para acabar haciendo el papel de zo**a. Si me lo ofreciesen ahora al menos podría decir: 'Esto me supone un problema, arréglalo o me largo'", aseguró el intérprete a la revista Psychologies.

Una de las razones por las que el intérprete acabó viéndose metido en proyectos que no le llenaban profesionalmente en sus inicios en la meca del cine fue su ingenuidad y su incapacidad para distinguir qué consejos debía escuchar y cuáles no.

"Cuando todavía estás empezando es fácil perderse. En mi caso, no seguí mis instintos cuando me decían que debía elegir proyectos más personales. Recibes un montón de consejos de gente que intenta hacer que tu carrera avance para hacer dinero contigo al mismo tiempo que te lo hacen ganar a ti. Eso no es necesariamente malo, pero no siempre te lleva a hacer buenas películas. Al principio pasas mucho tiempo intentando impulsar tu carrera pero luego acabas dándote cuenta de que no tiene sentido si no te conduce hasta proyectos interesantes, que es la razón por la que te convertiste en actor en primer lugar", concluyó.