Boris Izaguirre recomienda a todo el mundo casarse

Desde que diera el "sí, quiero" al interiorista Rubén Nogueira en febrero de 2006, el escritor y presentador Boris Izaguirre ha podido experimentar en primera persona las bondades del matrimonio, tanto es así que no duda en animar a todo el mundo a que pase por el altar para que pueda disfrutar de una experiencia tan "maravillosa" como la suya.

"El matrimonio es maravilloso. ¡Se lo recomiendo a todo el mundo!", explicó el venezolano a People en Español.

Además de un apoyo incondicional en el plano profesional, Boris ha encontrado en su marido a su mejor y más despiadado crítico, capaz de obligarle a poner los pies en la tierra cuando la situación lo requiere.

"Cuando me entrevistan por televisión me dice que estoy horrible, que deje 'ese estilo de señor amanerado de hace cincuenta años que no para de mover las manos'. Llevamos 22 años juntos y es la gran aventura de mi vida. Repetiría. Hemos pasado por todas las variables posibles: de juventud a madurez y de no tener nada a la fama inesperada", confesaba recientemente al periódico La Vanguardia.

Es por esa estabilidad personal por lo que Boris no ha descartado aún a sus 49 años el convertirse en padre junto a Rubén, para lo que no dudaría en recurrir a un vientre de alquiler.

"[Recurrir a un vientre de alquiler] es una decisión que Rubén y yo nos planteamos. Pero necesitaríamos más ingresos y reorganizar nuestro calendario. Quizá la ciencia evolucione aún más y podamos quedar embarazados los propios hombres", explicaba divertido al periódico Hoy.