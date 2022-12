Bono podría no volver a tocar la guitarra tras su accidente de bicicleta

El líder de U2 Bono ha revelado que las secuelas del accidente de bicicleta que sufrió el pasado mes de noviembre mientras circulaba por Central Park (Nueva York) podrían impedirle volver a tocar la guitarra después de que le hayan implantado un codo de titanio tras la caída, en la que se fracturó la cara, se dislocó el hombro y se rompió el húmero en seis partes.

"La recuperación está siendo más difícil de lo que pensaba... Mientras estoy escribiendo esto todavía no sé si podré volver a tocar la guitarra. La banda ya me ha recordado que ni su supervivencia ni la de la civilización occidental dependen de ello. Personalmente, echaría mucho de menos no poder rasguear las cuerdas de mi Falcon irlandesa verde o mi Gretsch, únicamente por placer más allá de para componer nuevos temas. ¿Pero acaso tiene [el guitarrista] the Edge o Jimmy Page o cualquier otro guitarrista un codo de titanio como tengo yo ahora? Soy todo codos", escribió Bono en un mensaje titulado "De la A a la Z de nuestro 2014' publicado en el sitio web del grupo irlandés.

Por el momento, la estrella de la música se está recuperando en su casa de Dublín (Irlanda) durante las últimas semanas aquejado de graves problemas de movilidad y dolores que combate con tranquilizantes, lo cual no le ha hecho perder el sentido del humor, como ha demostrado al apuntar entre risas que cualquier persona que haya logrado leerse las 6.197 palabras que componen su emotivo mensaje debe estar tomando las mismas pastillas que él.

El principal objetivo de Bono, que no es capaz de recordar el "terrible accidente" que sufrió, es recuperarse a tiempo para la gira de U2 'iNNOCENCE + eXPERIENCE' que comenzará en Canadá el próximo mes de mayo, para lo cual planea recluirse durante los seis primeros meses de este nuevo año en su hogar familiar, siendo este comunicado el único que realizará en ese tiempo.

"No puedo culpar de esto a nadie más que a mí mismo, porque soy yo el que tuvo el accidente y el que no recuerdo cómo acabó en el hospital New York Presbyterian con mi húmero sobresaliendo de mi chaqueta de cuero. Con unas heridas de lo más roquera, eso sí. Las consecuencias de estas heridas son lo bastante graves como para que tenga que concentrarme en estar listo para la gira de U2 a nivel físico. Por ello he cancelado toda aparición pública y he decidido que esta misiva será toda la comunicación que podrá soportar durante la primera mitad del año, dejando a un lado el hablar conmigo mismo y el cantar", añadió.

