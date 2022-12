Bon Jovi se corona con la gira más exitosa del año; las giras que más recaudaron en 2013

La banda de rock estadounidense puede presumir de haber protagonizado el periplo musical más rentable del pasado año 2013, ya que además de recaudar casi 300 millones de dólares con su gira 'Because We Can't Tour', la formación liderada por Jon Bon Jovi batió a importantes rivales como a su compatriota Beyoncé, al ídolo juvenil Justin Bieber e incluso a la angelical Taylor Swift, quien fuera en otros tiempos la gran sensación de la música country.

Una de las razones que explican la astronómica cifra alcanzada tiene que ver con el hecho de que el grupo no dudó en visitar cada uno de los cinco continentes para presentar las canciones de su último disco, 'What About Now', además de para recordar varios de los grandes éxitos que definen su extensa carrera musical. Además de ofrecer sus propios conciertos, los veteranos roqueros compartieron cartel con numerosos artistas en todo tipo de festivales veraniegos, llenando hasta la bandera el icónico Hyde Park londinense el pasado mes de julio.

La segunda posición en la lista de las mejores giras internacionales se la lleva Beyoncé con su gira 'Mrs. Carter Show', un espectáculo que por el momento lleva ingresados 188 millones de dólares a la espera de que finalice a mediados de este año. En tercera y cuarta posición, respectivamente, se sitúan Pink y Justin Bieber, quienes relegan al quinto puesto a uno de los roqueros más aclamados precisamente por la energía que destila sobre el escenario: el incombustible Bruce Springsteen.

Listado de las giras que más recaudaron en 2013 según Pollstar (en millones de dólares):

1. Bon Jovi (259.5)

2. Beyoncé (188.6)

3. Pink (170.6)

4. Justin Bieber (169)

5. Bruce Springsteen and The E Street Band (145.4)

6. Rihanna (141.9)

7. Cirque du Soleil's Michael Jackson: The Immortal (133.4)

8. Taylor Swift (131)

9. Depeche Mode (119.6)

10. One Direction (114)

11. Paul McCartney (113.5)

12. The Rolling Stones (110.3)

13. Muse (103.9)

14. Fleetwood Mac (94.3)

15. Kenny Chesney (90.9)

16. Roger Waters (81)

17. Bruno Mars (72.4)

18. Jay Z and Justin Timberlake (69)

19. Elton John (65.9)

20. Cirque du Soleil's Corteo (61.7)

