Bobbi Kristina Brown continúa en coma

En un intento de devolver la conciencia a la hija de la fallecida Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, los médicos decidieron este miércoles retirarle parte de los medicamentos, aunque al observar que la joven comenzaba a tener convulsiones, tuvieron que volver a administrárselos.

"Este es un horrible paso atrás. Todo el mundo deseaba que esto fuera un signo de que [Bobbi] había avanzado algo. Éramos muy optimistas. Bobby se está tomando esto muy en serio; estaba convencido de que este sería un buen día. Pero, por favor, todo el mundo tiene que rezar por Krissi. No me importa de qué religión seas, o si no crees en ninguna. Envía tus pensamientos, tus oraciones, tus buenos deseos. Envía lo que sea. Por favor", contó una fuente a la revista People.

La joven aspirante a cantante, de 21 años, fui inducida al coma después de ser encontrada inconsciente y flotando boca abajo en la bañera de su casa el pasado 31 de enero, pero no ha sido hasta ahora cuando el equipo médico ha querido intentar devolverle la conciencia para comprobar en qué estado estaba su cerebro, aunque no pudieron obtener resultados.

Y mientras, su novio Nick Gordon sigue enfrentado con la familia de Bobbi, quien no le deja visitar a su novia.

"Mi corazón está lleno de ira después de que los Brown me hayan excluido. Ni siquiera la conocen [a Bobbi]. Sabotaje. La echo mucho de menos. Me siento tan débil ahora mismo. ¡Todos habéis sido de gran apoyo! Gracias por todo", tuiteaba el joven en su cuenta personal de Twitter.