Bob Geldof alaba las voces de Ed Sheeran y Sam Smith

El cantante Bob Geldof ha quedado tan impresionado con la interpretación de Sam Smith y Ed Sheeran del clásico 'Do they know it´s Christmas?' -cuyo objetivo es colaborar en la lucha contra el ébola en el marco de la iniciativa solidaria Band Aid 30- que quiere lanzar por separado sus participaciones en el sencillo para que no queden eclipsadas por los protagonistas del villancico en esta cuarta edición, los componentes de One Direction.

"Tiene que haber una versión individual de su participación. Sus voces me dejaron asombrado. Con las versiones de Sam y Ed te quedas como: 'Guau'. Lo hacen de una manera diferente a todo lo que he escuchado antes", reveló el músico en la emisora Capital FM, donde también alabó "la pasión y la rabia" con que Sinéad O'Connor interpretó el tema.

Tan encantado quedó Geldof con la participación de todos los artistas en el sencillo navideño que no tolera que se cuestione la integridad de ninguno de ellos, como ha venido ocurriendo en los últimos días. Así pasó al ser entrevistado en Sky News por Jayne Secker, quien hizo alusión a la doble moral de alguno de los artistas, quienes pagan menos impuestos de lo que debieran, lo que ayudaría -según los críticos- a paliar también la enfermedad sin necesidad de pedir dinero a los que menos tienen. "Creo que son gilipo***ces", dijo en dos ocasiones Geldof. Lo que le costó la entrevista, que concluyó en ese mismo momento.

El cantante y el resto de participantes en el sencillo han sido defendidos por el periodista musical Rick Sky, quien alaba el hecho de que los artistas elijan donar su tiempo para ayudar a combatir el ébola.

"Hay muchas preguntas sobre la evasión fiscal, pero eso es alejarse de la cuestión. Creo que esta gente está donando su tiempo y eso es algo a tener en cuenta. Si calculas cuánto gana Bono entenderías que para él emplear un día en el estudio supone mucho dinero. Me parecería bien que Bono donara un millón de libras, me encantaría que lo hiciera. Pero estamos criticando y castigando a un grupo de personas por hacer algo bueno. Si seguimos así solo conseguiremos que la gente se harte de hacer el bien. Además, es mejor que millones de personas donen una libra cada una a que Bono done un millón. Con lo que hay que quedarse es con que Geldof ha hecho algo, y ese algo está teniendo resultados", declaró Sky al programa de Jeremy Vine en BBC Radio 2.

Por: Bang Showbiz