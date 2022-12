Blake Lively se ve 'horrible' en algunas de sus películas

La actriz Blake Lively no tiene ningún reparo en reconocer que ella misma encuentra algunas de sus actuaciones "horribles", especialmente aquellas en las que intentó interpretar personajes que escapaban a sus posibilidades.

"Siempre quiero desafiarme y plantearme retos que me estimulen. A veces veo alguna de mis películas y pienso: 'En esta estuve horrible'. Básicamente porque me obligué a hacer algo de lo que no era capaz. Y después veo otra película y pienso: 'Oh, realmente conseguí sacar eso adelante'. Y me siento muy orgullosa porque me costó mucho hacerla", aseguró la intérprete a la revista LOOK.

Lejos de preocuparse porque el paso del tiempo pueda costarle su carrera en el cine, Blake está convencida de que envejecer repercute positivamente en su trabajo.

"Para mí, cada año que cumplo resulta emocionante porque me da más oportunidades y me abre puertas a más papeles. Hay algunos personajes que leí cuando tenía veintitantos años que eran madres y pensaba: '¡Este personaje es muy complejo!'. Y eran maravillosos, pero no podía hacerlos. Ahora estoy en una edad en la que puedo dar vida a mujeres jóvenes y a mujeres más adultas", añadió.