Blake Lively se sentía 'más sexy' llevando tacones estando embarazada

Da igual que el peso de su barriga de embarazada le estuviera haciendo daño en la espalda o los tobillos, lo importante para mujeres como Blake Lively es sentirse guapa, y eso, a veces contrarresta cualquier otro mal. Y precisamente por esto la actriz no dejó de usar tacones durante el embarazo de su primer bebé con Ryan Reynolds, una niña nacida el mes pasado y llamada Violet, según se cree.

"¿Qué puedo decir? Me siento bien llevando tacones. Me siento más sexy, atractiva. Cuando estaba embarazada y me ponía mis Louboutin me sentía poderosa, me daban algo extra", declaró a la revista People.

Publicidad

Blake ha admitido que comprar zapatos de la casa francesa -conocidos por sus suelas rojas- le hacía sentirse mejor con los cambios que experimentó su figura.

"Créeme, cuando ves que la báscula comienza a subir hasta arriba -y no el pequeño número de la parte superior, el número grande en la parte inferior- irás de tiendas y te comprarás los zapatos de la suela roja", señaló la intérprete.

Para la actriz también fue importante durante su embarazo no utilizar ropa premamá por lo que prefirió quedarse con sus prendas de siempre.

"Salvo pantalones vaqueros premamá, no me compré nada más. Era mi ropa, prendas que puedo y podré llevar cuando no esté embarazada. Es importante que te sientas como eres en realidad, porque muchas cosas en tu vida están cambiando. Me hubiera sentido como una extraña en mi propio cuerpo si me hubiera vestido diferente", añadió.