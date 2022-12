Big Sean 'aprendió la lección' tras romper con Ariana Grande

El rapero Big Sean no se arrepiente del tiempo que compartió con su exnovia Ariana Grande o con su exprometida Naya Rivera, que actualmente está esperando su primer hijo junto a su marido Ryan Dorsey, porque aprendió una valiosa lección de ambas relaciones.

"En la vida no cometes errores, aprendes lecciones. No planeo mis relaciones, simplemente suceden. Eso es todo. Me limito a vivirlas. No es como si tuviera un guion preparado. Ya sabes, vamos por la vida a nuestro aire. Haciendo lo que queremos", declaró Sean en el programa 'Entertainment Tonight'.

La calmada actitud de Big Sean a la hora de hablar de sus exparejas sentimentales contrasta notablemente con la de Ariana, quien recientemente recurrió a las redes sociales para aclarar sus polémicas declaraciones en las que aseguraba estar harta de que se refieran a ella como la "exnovia de".

"Sentirse poderosa no es lo mismo que ser una 'zor*a'. Tener algo que decir no es lo mismo que tener malos modos. A lo que me refería cuando dije lo que dije sobre Sean es a que estoy harta de vivir en un mundo donde nos referimos a las mujeres como la propiedad/posesión pasada, presente o futura de un hombre. Yo no pertenezco a nadie más que a mí misma, y tú tampoco", tuiteaba la intérprete.