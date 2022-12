Beyoncé y Jay Z serán los grandes ausentes en la boda de Kim Kardashian

En las últimas semanas no han dejado de circular rumores sobre la supuesta ausencia de Beyoncé y Jay Z en la esperada boda de Kanye West y Kim Kardashian, una decisión de la que los dos raperos han hablado largo y tendido recientemente para limar las asperezas que ha provocado entre ellos, sobre todo desde que se revelara que podría estar motivada por la incomodidad que generaría en la primera pareja someterse al escrutinio de las cámaras que grabarán el gran día para el programa 'Keeping Up With the Kardashians'.

Como muestra de buena voluntad y para remediar la tensa situación, Jay Z se habría comprometido a organizar una lujosa despedida de soltero para agasajar a su amigo Kanye en el exclusivo club neoyorquino 40/40. Asimismo, el marido de Beyoncé hará al futuro matrimonio un regalo de boda espectacular en el que planea desembolsar 170 000 dólares (120 000 euros): lo que cuesta alquilar el ostentoso yate en el que Kim y Kanye se relajarán durante su luna de miel.

"A Jay le encantaría estar allí, pero no puede presentarse en un acontecimiento tan mediático y en el que se vería rodeado de cámaras. Pero eso no significa que no vaya a jugar un papel muy importante en la boda de su amigo, ya que costeará todos los gastos de una extravagante despedida de soltero. Le costará una pequeña fortuna, pero además, y para poner la guinda al pastel, también ha alquilado un yate como regalo de boda para los novios", explicó una fuente al periódico The Sun.

De esta forma, el acaudalado músico tratará de restar importancia a una ausencia que, como revela el círculo íntimo de Kim Kardashian y Kanye West, no ha gustado nada a una pareja que esperaba con emoción que Beyoncé y el propio Jay fueran los principales invitados de la ceremonia. Tanto es así, que Kanye había acordado con su futura esposa que los dos artistas no se vieran sometidos a las estrictas medidas de seguridad que afectarán al resto de los asistentes.

"No existe ninguna razón por la que Kanye tenga que pedirle a Jay y a Beyoncé que firmen un acuerdo de confidencialidad o solicitarles que entreguen sus teléfonos. Sabe perfectamente que ninguno de los dos traicionaría su confianza", declaraba anteriormente otro informante al portal Radar Online.