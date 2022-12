Beyoncé y Jay Z planean separarse

Aunque la pareja más poderosa del mundo del espectáculo se encuentra actualmente protagonizando una exitosa gira de conciertos por todo el globo terráqueo, lo cierto es que la complicidad que existe entre Beyoncé y su marido Jay Z sobre el escenario podría haber desaparecido por completo de su vida cotidiana, de confirmarse que los dos artistas están dispuestos a separarse tan pronto como pongan fin a sus compromisos laborales.

"Si no se han fijado todavía en sus dedos, hagánlo ya y se darán cuenta de que no hay anillos, de que ha pasado mucho tiempo desde que se pusieron sus alianzas por última vez. Llevan varios años planteándose el tema de la separación, la relación está rota desde hace tanto tiempo... Pero la verdad sea dicha, lo que no quieren es tener que divorciarse como tal, por eso han tardado tanto en tomar una decisión", reveló una fuente al diario The New York Post.

Los allegados a los dos artistas aseguran que el nacimiento de la pequeña Blue Ivy en 2012 fue concebido como el último recurso para salvar un romance que, incluso por entonces, ya se encontraba en horas bajas, pero teniendo en cuenta que la llegada del bebé no logró ayudarles demasiado a superar sus diferencias, al igual que sus fallidas sesiones de terapia matrimonial, Beyoncé y Jay Z ya serían plenamente conscientes de que no hay manera de salvar su matrimonio.

"Bey y Jay pensaban que una niña lo cambiaría todo , que su llegada resolvería todos los asuntos pendientes y que finalmente serían felices para siempre. Pero esos cuentos de hadas no existen en la realidad. El problema es que en lugar de enfrentarse a los contratiempos de cara y con valentía, en ocasiones Jay y Bey han preferido mirar para otro lado e ignorar la realidad", explicó el mismo informante.