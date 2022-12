Beyoncé y Jay Z dejan atrás los problemas

La cantante Beyoncé y su marido Jay Z se han dedicado últimamente a demostrar ante la opinión pública que la reciente disputa entre el rapero y Solange Knowles -hermana de la diva- es solo un episodio anecdótico de su dinámica familiar, por lo que no resulta extraño que la pareja quisiera reafirmar esa imagen de normalidad durante su reciente visita a una exposición de arte conceptual.

Con motivo de la celebración del Día del Padre en Estados Unidos, los dos intérpretes y su hija Blue Ivy (2) se dejaron ver por los pasillos de la muestra 'A Subtlety' que tiene lugar estos días en Nueva York, disfrutando de las originales creaciones de la reconocida artista Kara Walker al tiempo que se presentaban ante el resto de visitantes como la pareja ideal que siempre han representado.

"Iban vestidos de manera muy informal y Beyoncé llevaba en todo momento a su hija en brazos. Los dos parecían tan felices como siempre, sonriendo e intercambiando sus impresiones sobre la temática de la exposición", reveló una fuente a la revista US Weekly.

Beyoncé y Jay Z siempre se han destacado por seguir con atención los pasos de Kara Walker en la escena artística, principalmente por su capacidad para combinar en su obra conceptos como el poder, la raza y la sexualidad -temas que no son precisamente ajenos al propio trabajo de la pareja-, pero su presencia en la exposición también supuso para el rapero un breve reencuentro con su pasado, puesto que el evento se celebraba en una remodelada refinería de azúcar en la que solía jugar durante su infancia en el barrio de Brooklyn.

"Jay no paraba de decir que estaba muy contento de haber vuelto a un lugar que le traía tantos recuerdos, un sitio que le brindó algunas de las mejores experiencias de su dura infancia", aseveró la misma fuente.

Además, la pareja también aprovechó el fin de semana para disfrutar de una agradable velada en el teatro, concretamente para ver al actor Denzel Washington en la obra 'A Raisin in the Sun', pero sus intentos de pasar inadvertidos ante el resto de asistentes no dieron precisamente buenos resultados.

"Iban los dos solos, parecía que estaban en una especie de cita romántica y por eso trataron de que nadie les reconociera, pero la gente se dio cuenta rápidamente de quiénes eran", afirmó un testigo de la escena.