Ben Whishaw: 'Confesar mi homosexualidad fue muy difícil'

Su interpretación del peculiar inventor Q en la película 'Skyfall' ha terminado de catapultar la carrera cinematográfica del actor Ben Whishaw, una nueva fama que, sin embargo, también ha tenido como consecuencia un creciente interés de la opinión pública por su vida privada, y más en concreto, por su decisión de hacer pública su homosexualidad.

Aunque en la actualidad no tiene ningún reparo en referirse a una etapa de su vida tan delicada, el intérprete británico no ha olvidado todavía el momento tan "difícil y personal" en el que reveló a sus padres su condición sexual, una conversación que, para su sorpresa, le permitió experimentar de primera mano la aceptación de todo su entorno.

"Sí que tuve que confesárselo a mis padres. Es una expresión que no me gusta demasiado utilizar, pero al fin y al cabo es la única que tenemos. Mi experiencia no es para nada dramática, todo el mundo fue sorprendentemente amable, más allá de lo que yo mismo hubiese podido anticipar. Aunque resulta duro tener una charla sobre aspectos tan privados de tu vida con gente que conoces de siempre, es un gran peso. Es una conversación muy difícil y muy personal para la mayoría de la gente", confesó Ben durante una entrevista en el periódico The Sunday Times.

Su experiencia personal será sin duda una de las fuentes de inspiración durante el rodaje de la película 'Lilting', una historia en la que Ben encarna a un hombre enfrentado a una difícil decisión: desvelar o no a la madre de su difunto compañero el romance que ambos mantenían. Pero curiosamente, la oportunidad de interpretar a un personaje gay fue la menor de las motivaciones de la estrella a la hora de aceptar este nuevo reto profesional.

"Ese no fue el principal aliciente, aunque tengo que reconocer que no deja de ser un factor más. Lo más atractivo para mí del guion fue la sensibilidad de la escritura. Me encanta que transmita unas sensaciones tan íntimas de una manera tan calmada", concluyó.