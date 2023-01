Ben Affleck ya no vive con Jennifer Garner y sus hijos

Pese a que Ben Affleck y Jennifer Garner se separaron hace ya dos años, no ha sido hasta esta misma semana cuando el actor ha abandonado oficialmente el hogar familiar que compartía con su ya ex mujer y sus tres hijos: Violet (11), Seraphina (8) y Samuel (5). La pareja habría tratado de que la mudanza se produjera de manera gradual para que sus retoños no acusaran el cambio de manera tan brusca.

"No querían alarmar a los niños o hacerles sentir que Ben se estaba yendo, así que se ha estado mudando poco a poco. Pero, desde el lunes, vive en su nueva casa. Quieren que los niños mantengan su rutina habitual y les han asegurado que nada va a ser diferente. En las próximas semanas empezarán a pasar tiempo en casa de Ben también", ha relatado una fuente cercana al exmatrimonio al portal de noticias E! News.

Con este nuevo paso en su proceso de divorcio, que Jennifer solicitó este mismo abril citando diferencias irreconciliables, los dos actores han atajado de raíz las especulaciones sobre una posible reconciliación que surgieron tras la reciente publicación de unas fotografías de ambos en actitud muy relajada y cordial.

Ahora el actor y productor de 'Argo' se habría mudado a una casa cercana a la propiedad en que Jennifer sigue residiendo con sus hijos para facilitar el proceso legal y la posterior custodia compartida.

"Seguirán pasando las vacaciones juntos y yéndose de viaje como una familia. Nada va a cambiar con respecto a los últimos dos años, simplemente él vivirá en otro lugar", ha insistido el mismo informante.

Si por algo se ha visto definido el final del matrimonio de las dos estrellas ha sido por el apoyo constante que Jennifer ha mostrado, al menos de cara al público, al padre de sus retoños sin importar los rumores de infidelidades por parte de él o sus problemas con el alcohol que le llevaron a buscar ayuda profesional recientemente.

"[Jennifer] le ha apoyado mucho y siguen manteniendo una relación de amistad. No ha habido ninguna discusión o problemas con el reparto de sus bienes. Ella se ha mostrado muy tranquila en todo momento y los dos quieren lo mejor para el otro", ha continuado asegurando la fuente.

Ante esta nueva etapa vital, y ante los rumores de que el nuevo intérprete Batman ya estaría más que 'preparado' para disfrutar de su vida como soltero, cabría esperar que Jennifer también estuviera interesada en encontrar a alguien especial después de casi quince años de relación estable, pero parece que de momento la prioridad de la actriz sigue siendo su familia.

"Estar soltera es una situación completamente nueva para Jen. No está acostumbrada a no estar con sus hijos y tener tiempo para centrarse en ella misma. Está interesada en tener citas, pero no es su prioridad. Los niños siempre estarán por delante. Si por casualidad conoce a alguien, está abierta a ver qué sucede. Pero no va a esforzarse en conocer a alguien", ha concluido el informante.

