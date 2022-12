Ben Affleck visitó a Lindsay Lohan en rehabilitación

El actor convertido en cineasta sorprendió a la controvertida intérprete con una inesperada visita a la clínica Cliffside, institución en la que Lindsay Lohan cumplía con los 90 días de tratamiento de desintoxicación al que le condenó el juez por el accidente de coche en el que se vio envuelta en junio de 2012. Lo que tampoco se esperaba Lindsay es que Ben Affleck le ofreciera un papel en su próxima película 'Live by Night'.



"Ben [Affleck] vino a visitar a Lindsay mientras estaba en el centro Cliffside y estuvo hablando con ella sobre la posibilidad de que tuviera un papel en su próxima película. Lindsay estaba ilusionadísima con la idea e incluso me dijo que se teñiría el pelo de oscuro para su papel en la película y que tendría que forzar un acento irlandés", explicó un antiguo paciente del centro al portal RadarOnline.com.



Seguro que la oportunidad que le brindó Ben Affleck a Lindsay fue el mejor regalo de cumpleaños que le ofrecieron a la intérprete, quien apenas unos días después cumplía 27 años --el día 2 de julio. Durante la visita, el actor estadounidense estuvo hablando con la popular pelirroja durante casi una hora, durante la cual también tuvo la ocasión de recordar cuando él mismo pasó por una clínica de desintoxicación en 2001 para luchar contra el alcoholismo.



"Él también tuvo adicciones. Lindsay me dijo que había venido a ver qué tal le estaba yendo en la clínica. También dijo que él mostró cierta atracción física hacia ella, pero sinceramente, creo que Lindsay se lo inventó para intentar hacer que la historia fuera más jugosa. No le presté atención porque sé que está constantemente intentando llamar la atención", añadió la fuente.



Sin embargo, parece que su contribución en la próxima cinta de Affleck no se materializará ya que un miembro del equipo de producción del filme ha asegurado que finalmente "no se contará con Lindsay para 'Live by Night'".



Recientemente, Lindsay desataba la polémica al acudir a una fiesta hasta altas horas de la madrugada en una habitación de hotel de la que tuvo que ser expulsada en estado de embriaguez. Esto sucedía apenas una semana después de su salida de rehabilitación, el pasado 30 de julio.



Por: Bang Showbiz