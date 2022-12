Ben Affleck mantiene viva la ilusión de su matrimonio al lucir su anillo en los ESPY

Aunque la separación hace un mes de Ben Affleck y la que fuera su mujer durante 10 años, Jennifer Garner, es un hecho, el actor acudió ayer a la gala de los premios ESPY en Los Ángeles luciendo su alianza de casado.

Ben fue el encargado de entregar el Icon Award al excapitán de los New York Yankees, Derek Jeter, a quien presentó con un emotivo discurso: "Había algo en él que hacía que los abucheos sonaran huecos. Quizás fuera su inimitable clase. Tal vez porque ganaba con dignidad y perdía con gracia. Tal vez porque sabíamos que él era un ganador, independientemente de todo".

Ben seguiría llevando el anillo como signo de devoción hacia sus hijos con Jennifer: Violet, Seraphina y Samuel.

Durante su intervención el actor hizo gala de su buen humor a pesar del complicado momento que atraviesa a nivel personal, bromeando sobre su relación con Derek antes de entregarle el galardón.

"Me ha roto el corazón cientos de veces, incluso más. Me lo volvió a romper cuando se retiró porque era uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos. Así que, Derek Jeter, me quito el sombrero y te doy las gracias por cada momento de tu increíble carrera", añadió Ben.

