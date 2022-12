Ben Affleck busca a Jennifer Lopez luego de su divorcio

Ahora que la separación de Ben Affleck y su mujer Jennifer Garner es un hecho, el actor ha podido ponerse en contacto de nuevo con su exprometida, la cantante Jennifer Lopez, sin temor a que ello genere tensiones en su vida familiar.

"Ben y JLo han estado hablando y enviándose mensajes desde que él rompió con Jennifer. Ben no sentía que tuviese permiso para mantener una relación con ella porque ello haría que Jennifer se pusiese muy nerviosa y que se enfadara. Cuando salió a la luz la noticia de su separación, JLo se puso en contacto con él solo para ver cómo estaba. Desde entonces han hablado unas cuantas veces. Jen sabe lo que es pasar por un divorcio duro cuando tienes hijos pequeños", declara una fuente al portal Hollywood Life.

Publicidad

La diva del Bronx parece haberse convertido en un gran apoyo para el intérprete, que anunció el final de su matrimonio el pasado mes de junio entre rumores de infidelidad con su niñera, en uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Siempre consigue hacer reír a Ben y siempre le ha apoyado enormemente. Cree en él, así que para Ben ha sido maravilloso tener noticias suyas en un momento en el que se siente tan deprimido", añade.

Sin embargo, el acercamiento entre la expareja no significa que ambos hayan decidido darse una nueva oportunidad en el terreno sentimental.

"Jennifer no ha tenido nada que ver con ello. Esos rumores no son verdad, son pura basura", afirmaba una fuente a Us Weekly para atajar los rumores de que la cantante había sido una de las razones que precipitó el final del matrimonio de Ben y Jennifer.

Publicidad

Por: Bang Showbiz